POL-PPRP: Zwei Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (27.05.2024), gegen 14:10 Uhr, war eine 73-jährige Radfahrerin auf der Rheinpromenade in Richtung Zollhof unterwegs. Ein 24-Jähriger, welcher mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand der Rheinpromenade stand, stieg aus seinem Fahrzeug aus und öffnete unachtsam die Fahrzeugtür. Diese Radfahrerin touchierte die Tür und stürzte. Die 73-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wir ...

