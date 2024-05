Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Einkaufen bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (27.05.2024), gegen 12:00 Uhr, befand sich 46-Jähriger in einem Supermarkt in der Schützenstraße. Als er einen 40-Jährigen ansprach und darauf aufmerksam machte, dass er die Ware nicht in seine Tasche stecken solle, entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch. Vor dem Supermarkt bedrohte der 40-Jährige den 46-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock. Bei Eintreffen der Polizeikräfte warf der 40-Jährige den Schlagstock weg und versuchte sich zu verstecken. Der Schlagstock wurde sichergestellt und der Mann einer Kontrolle unterzogen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung erfasst.

