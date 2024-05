Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Säcke mit Kleiderspende durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Beethovenstraße zu. Dort überstieg der Mann eine Mauer und gelangte so in den Hinterhof einer sozialen Einrichtung. Die Person durchwühlte mehrere Säcke mit gespendeter Kleidung und machte sich im Anschluss wieder aus dem Staub. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Zeugen, denen der Mann zwischen Montag, 18:15 Uhr, und Dienstag, 9:30 Uhr, aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell