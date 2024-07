Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L219) Auto streift Rollerfahrer - 85-Jähriger leicht verletzt (08.07.2024)

Konstanz, L219 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 219 zwischen KN-Allmannsdorf und Litzelstetten ist am Montagnachmittag ein Rollerfahrer verletzt worden. Ein 67-jähriger Seat-Fahrer war auf der L219 von Litzelstetten kommend in Richtung Allmannsdorf unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Insel Mainau überholte er einen 85-jährigen Rollerfahrer und streifte diesen dabei mit dem Seitenspiegel. Der 85-Jährige geriet ins Straucheln, konnte einen Sturz jedoch verhindern. Er erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen am Arm, ein Rettungswagen war jedoch nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell