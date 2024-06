POL-DO: Zur UEFA EURO 2024 wollen wir in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln mit unserer Kampagne FAIRPLAY+RESPECT auf ein uns allen wichtiges Thema aufmerksam machen.

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0545 Am frühen Mittwochmorgen (5. Juni 2024) brannte es in einer Wohnung in Dortmund Husen. Ein Mann kam dabei ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mieter zur Brandzeit (gegen 4.50 Uhr) alleine in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss in der Straße Am Overhagen. ...

