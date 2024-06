Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsbrand in Dortmund Husen am frühen Mittwochmorgen: Person verstirbt nach Reanimation im Rettungswagen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0545

Am frühen Mittwochmorgen (5. Juni 2024) brannte es in einer Wohnung in Dortmund Husen. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mieter zur Brandzeit (gegen 4.50 Uhr) alleine in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss in der Straße Am Overhagen.

Hausbewohner hörten Hilferufe innerhalb des Hauses und bemerkten schließlich die Rauchentwicklung in einer Wohnung im Obergeschoss. Sie verließen das Wohnhaus und verständigten die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte die Wohnungstür der Brandwohnung nicht öffnen. Über eine Drehleiter gelang es, ein Fenster zu erreichen. In der Wohnung fanden sie den bewusstlosen Mieter.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 57-jährige Dortmunder noch im Rettungswagen.

Weitere Verletzte gibt es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell