Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vandalismus in der Eichendorff-Schule- Zeugenaufruf (26.-28.04.2024)

Rottweil (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter eine Sachbeschädigung in der Eichendorff-Schule in der Steinhauserstraße begangen. Die unbekannten Täter gelangten unberechtigt in das Schulgebäude, rissen Bilder von den Wänden und beschädigten eine Absperrkette. In einem nicht verschlossenen Klassenzimmer durchwühlten die Unbekannten einen Schreibtisch und beschmierten die Tafel mit Kreide. Auf dem Schulhof beschädigten die Vandalen eine Tür einer Hütte und entfernten gewaltsam das Namensschild der Schule. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

