POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche randalieren auf Firmengelände - mehrere Scheiben mutwillig eingeschlagen (26.04.2024)

Tuttlingen-Nendingen (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitagabend versucht, in zwei Wohnhäuser in der Straße "Bei der Kapelle" und in der Schorenstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 22.45 Uhr und 23.45 Uhr versuchten die Täter gewaltsam über ein Kellerfenster beziehungsweise über eine Kellertür, in ...

mehr