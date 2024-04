Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fischbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firma in der Straße "Riedwiesen" (29.04.2024)

Fischbach (ots)

In der Nacht auf Montag ist es zu einem Einbruch in eine Firma in der Straße "Riedwiesen" gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des "Quadhouse" indem sie sich zunächst an einer Tür zu schaffen machten und schließlich ein Fenster einschlugen. Ob die Einbrecher im Inneren Beute machten, ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe des an der Tür und dem Fenster verursachten Schadens ist noch unbekannt.

Zeugen, die in der Nacht, gegen 1 Uhr, Verdächtiges im Bereich des Quadhouse beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täte geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0, beim Revier Villingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell