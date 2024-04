Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin baut Unfall und flüchtet (27.04.2024)

Tuttlingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagabend einen Unfall auf der Kronenstraße gebaut und ist anschließend geflüchtet. Gegen 2.30 Uhr fuhr die 32-Jährige mit einem Skoda Karoq auf der Kronenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 8 kam die Frau von der Straße ab und kollidierte dabei mit einer Straßenlaterne. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Frau mit ihrem total demolierten Wagen nach Hause. Hierbei konnte sie von einer aufmerksamen Zeugin gesehen werden, die die Polizei verständigte. Aufgrund der auf der Straße hinterlassenen Spuren des Skodas konnten die Beamten der Autofahrerin folgen und den stark beschädigten Wagen vor deren Wohnungsanschrift auffinden. Bei einem Gespräch mit der Unfallverursacherin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,2 Promille. Die 32-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Skoda entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Laterne und den Fahrbahnbelägen ist der Polizei noch nicht bekannt.

Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls und des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

