POL-KN: (Immendingen-Mauenheim/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in den Jugendraum Mauenheim ein- Zeugenhinweise erbeten (28.04.2024)

Immendingen-Mauenheim (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 2.30 Uhr und 11.30 Uhr, sind Unbekannte in die Alpenblickhalle in der Dielstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Doppeltür gewaltsam Zutritt zu den dortigen Jugendraum und stahlen aus einer Kasse, die im Thekenbereich stand, mehrere hundert Euro. An der Tür entstand ein hoher Sachschaden, dessen Höhe aktuell noch nicht beziffert werden kann.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Alpenblickhalle beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0, beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

