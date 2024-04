LPI-EF: Zahlreiche Schmierereien in Nöda

Sömmerda (ots) - Am Wochenende zog die Polizei einen betrunkenen Mann aus dem Verkehr. Der 48-Jährige war in der Nacht zu Samstag mit seinem E-Scooter in Sömmerda durch die Frohndorfer Straße gefahren. Eine Polizeistreife stoppte den Mann und führte mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Das Messgerät zeigte dabei einen Wert von fast 2,3 Promille an. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus sowie einer Anzeige wegen ...

mehr