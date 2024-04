Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 12-Jähriger schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern wurde im Landkreis Sömmerda ein Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 12-Jährige war am Nachmittag mit seinem Fahrrad zwischen Ellersleben und der B85 unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam der Junge aus noch unbekannten Gründen alleinbeteiligt zu Fall. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 12-Jährigen nach Erfurt in ein Krankenhaus. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell