Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim/ Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (27.04.2024)

Gosheim (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Samstagvormittag auf der Hauptstraße ereignet hat. Gegen 10 Uhr fuhr ein 94-Jähriger mit einem Roller Piaggio langsam auf der Hauptstraße in Richtung Wilfingen, da er einen Parkplatz suchte. Auf Höhe der Hausnummer 43 bog der ältere Mann nach links ab und kollidierte hierbei mit einem Opel Corsa eines 74-Jährigen, der den Rollerfahrer überholte. Der 94-Jährige stürzte und zog dich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Schadenshöhe am Opel ist der Polizei noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell