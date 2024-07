Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte zünden Altkleidercontainer an (09.07.2024)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag am Winterersteig verursacht. Gegen 01.20 Uhr teilten Passanten einen Brand auf dem Parkplatz unter der Schänzlebrücke mit. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen zwei Altkleidercontainer in Flammen, die jedoch zeitnah gelöscht werden konnten. Ein neben den Containern stehender Roller nahm durch die starke Hitze ebenfalls Schaden.

Zeugen, die zur fraglichen Uhrzeit Verdächtiges im Bereich unter der Schänzlebrücke beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

