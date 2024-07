Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Büsinger Straße verletzt (08.07.2024)

Gailingen am Hochrhein (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Büsinger Straße an der Kreuzung zur "Rheinhalde" ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto mit einem Radfahrer kollidiert ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Mini Cooper überquerte die Kreuzung aus Richtung der Straße "Im Hilzinger" kommend und stieß dabei mit einem auf der Büsinger Straße in Richtung Gailingen fahrenden, vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Rennradfahrer zusammen. Der Radler prallte in die Beifahrerseite des Wagens, verletzte sich dabei aber glücklicherweise nur leicht. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. An dem hochwertigen Rennrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro, den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

