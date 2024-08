Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Autopanne führt zur Blutproben; Heidekreis: Vorsicht vor Betrügern!; Munster: Etliche Geschwindigkeitsverstöße an Unfallhäufungsstelle

Heidekreis (ots)

09.08.2024 / Autopanne führt zur Blutproben

Munster: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 21-jährigen Autofahrer, der in der Straße "Am Sandkrug" kurz zuvor eine Autopanne hatte und Bier konsumierte. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Er selbst behauptete gegenüber den Beamten vor Fahrtantritt lediglich zwei bis drei Bier getrunken zu haben. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,9 Promille. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes wurden dem 21-Jährigen zwei zeitversetzte Blutproben entnommen, die im Nachgang Aufschluss darüber geben sollen, ob die Aussage der Wahrheit entspricht.

09.08.2024 / Vorsicht vor Betrügern!

Heidekreis: In den letzten Wochen häufen sich wieder Betrugstaten, die bei der Polizeiinspektion Heidekreis angezeigt werden. In vielen gleichgelagerten Fällen geben sich die Betrüger am Telefon - aber auch an der Haustür - beispielsweise als Mitarbeiter von Banken, Stadtwerken oder Stromanbietern aus. Durch erfundene Geschichten versuchen die Täter an wichtige Bankdaten oder an Geld sowie Wertgegenstände zu gelangen. Die Polizeiinspektion Heidekreis möchte in diesem Zuge nochmal ausdrücklich vor diesen Betrugsmaschen warnen und rät:

- Geben Sie gegenüber unbekannten Personen niemals vertrauliche Daten preis! Teilen Sie diese Informationen auch niemals über E-Mail, Messengerdienste oder Telefon mit.

- Betrüger setzen ihre Opfer oft unter Druck - bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich nicht zu überstürzten Entscheidungen drängen!

- Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug.

07.08.2024 / Etliche Geschwindigkeitsverstöße an Unfallhäufungsstelle

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Mittwoch eine rund vierstündige Geschwindigkeitskontrolle am Dethlinger Kreuz (B 71 / L 240), eine Unfallhäufungsstelle, durch. Schlussendlich wurden 34 Geschwindigkeitsverstöße in der dortigen 70er-Zone festgestellt. Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg war trauriger Spitzenreiter - ihm wird nach erfolgtem Toleranzabzug immer noch eine Überschreitung von 37 km/h vorgeworfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell