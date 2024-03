Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brennender PKW auf der BAB 20

Menzendorf/Schönberg (ots)

Am Abend des gestrigen Tages geriet ein PKW auf der BAB 20 auf Höhe der Ortschaft Menzendorf bei Schönberg in Brand.

Gegen 18:00 Uhr war der 56-jährige Deutsche mit seinem Ford auf der BAB 20 in Richtung Lübeck unterwegs, als er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Der Fahrzeugführer brachte seinen PKW auf dem Standstreifen zum Stehen. Kurze Zeit später brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Der Fahrzeugführer und seine zwei Mitfahrer konnten den PKW rechtzeitig verlassen, ein Mitfahrer wurde jedoch aufgrund von Atembeschwerden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Grevesmühlen und Upahl löschten den PKW ab. Am Ford und der Fahrbahn entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Gefahrenstelle voll gesperrt. Später wurde der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet.

Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell