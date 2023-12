Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall am Bahnübergang Vehra

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang Vehra kam es in der Nacht zu Samstag im Landkreis Sömmerda. Gegen 0:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Transporter-Fahrer die Bundesstraße 4 in Richtung Gebesee. Auf Höhe des Bahnübergangs wurde der Mann nach eigenen Angaben von einem anderen Autofahrer geblendet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Transporter-Fahrer aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und landete wenige Meter neben dem Gleisbett auf einem Acker. Dabei entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Aufgrund des aufgeweichten Bodens konnte der Transporter erst mehrere Stunden nach dem Unfall geborgen werden. Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam es durch den Unfall nicht. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell