Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Küchenzeile gestohlen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Woche hatten es Diebe auf eine leer stehende Wohnung abgesehen. Die Unbekannten waren zunächst in das Mehrfamilienhaus im Erfurter Norden eingedrungen um sich im Anschluss Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Diese war derzeit nicht bewohnt und so hatten die Einbrecher leichtes Spiel. Sie bauten eine Küchenzeile im Wert von 1.500 Euro ab, verluden diese und flüchteten schließlich. Der Hausmeister bemerkte den Einbruch Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

