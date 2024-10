Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kartons geraten in Brand

Neuss (ots)

Am Dienstag (08.10.), gegen 16:10 Uhr, kam es zu einer Rauchentwicklung aus einer Mülltonne an der Plankstraße in Neuss.

Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung unterbinden.

Am gleichen Tag (08.10.), gegen 23:07 Uhr, brannten mehrere Kartons, welche vor einem Garagentor an der Gladbacher Straße in Neuss abgestellt waren. Das Feuer drohte auf das nebenstehende Mehrfamilienhaus überzugreifen, was durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden konnte. Das Garagentor und Garagendach wurden durch das Feuer beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

