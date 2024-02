Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gestohlenes Fahrzeug flieht vor Kontrolle - Fußgänger gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen Fußgänger, der in Bismarck in letzter Sekunde einem flüchtenden Autofahrer ausweichen konnte und bittet ihn, sich zu melden.

Am vergangenen Mittwoch, 14. Februar 2024, wurde die Polizei in Bismarck auf einen VW Golf aufmerksam, dessen angebrachte Oberhausener Nummernschilder als gestohlen gemeldet waren. Am späten Nachmittag, gegen 17.20 Uhr, beabsichtigten die Einsatzkräfte deshalb den Wagen auf der Bismarckstraße für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Da der VW aufgrund der Verkehrssituation zunächst nicht weiterfahren konnte, stieg eine Beamtin aus dem Streifenwagen aus und lief zur Fahrertür. In diesem Moment verschloss der Fahrer alle Autotüren. Unter Vorhalt der Dienstwaffe forderte die Polizistin den Fahrer auf, aus seinem Wagen auszusteigen. Daraufhin gab der Unbekannte Gas. Bei seiner darauffolgenden Flucht fuhr der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auch über den Gehweg der Bismarckstraße in Richtung Münsterstraße. Unter der Unterführung der A42 bzw. der Haltestelle "Gelsenkirchen Bahnhof" musste in Höhe des Treppenausgangs ein Fußgänger ausweichen. Die bislang unbekannte Person musste sich an die Wand drücken, um nicht vom Golf erfasst zu werden.

Der Wagen bog schließlich auf Herner Stadtgebiet in den Ginsterweg ab, der eine Sackgasse ist. Noch während das Auto rollte, sprangen insgesamt sechs Personen aus dem VW raus. Das Fahrzeug kollidierte mit einem der auf der Straße befindlichen Poller, die die Weiterfahrt an dieser Stelle blockieren. Ein größerer Stein am Fahrbahnrand bremste den Wagen schließlich komplett aus. Einer der Flüchtigen, ein 14-jähriger Gelsenkirchener, konnte bei seiner Flucht von hinterhereilenden Einsatzkräften gestoppt werden. Ebenso konnten drei Duisburger im Alter von 13, 14 und 19 Jahren im Ginsterweg gestellt werden. Der Fahrer ist weiterhin flüchtig.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass auch der Golf in Duisburg als gestohlen gemeldet war. Das Auto wurde als Beweismittel abgeschleppt und, ebenso wie die KfZ-Kennzeichen, sichergestellt. Außerdem wurden von allen vier Beteiligten die Mobiltelefone als Beweismittel sichergestellt.

Der 19-jährige Duisburger wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wieder entlassen. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-jährige Gelsenkirchener wurde der Jugendschutzstelle übergeben, wo er abgängig war.

Die Polizei bittet den Fußgänger, der dem flüchtenden Auto noch so eben ausweichen konnte, sich zu melden. Entweder unter der Telefonnummer 0209 365 6243 beim der Verkehrskommissariat oder unter der 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell