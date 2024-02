Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke - Tatverdächtige gefasst

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Tatverdächtige bedrängten einen 24-Jährigen am Donnerstagabend, 15. Februar 2024, auf der Dresdener Straße in Schalke. Gegen 19.15 Uhr wurde der Gelsenkirchener unvermittelt von den vier bis fünf jungen Tatverdächtigen angepöbelt und bedroht. Die Täter versuchten dem 24-Jährigen seine Umhängetasche zu entreißen. Ihm gelang es jedoch, sich aus den Griffen zu befreien und Zuflucht in einem Haus auf der Dresdener Straße zu finden. Um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen, drückte der Gelsenkirchener die Hauseingangstür von innen zu, die Tätergruppe hielt jedoch von außen dagegen. Bei diesem Unterfangen verletzte sich der 24-Jährige leicht. Als er lautstark in dem Haus um Hilfe rief, flüchteten die Tat-verdächtigen in Richtung der Franz-Bielefeld-Straße. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei drei Tatverdächtige im Alter zwischen 12 und 13 Jahren antreffen, auf die die Täterbeschreibung passte. Die Kinder wurden für die Sachverhaltsaufnahme zur Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

