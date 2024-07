Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Arztpraxis

Paderborn (ots)

(ah)Sonntag, 28.07.24, 14:45 Uhr, 33102 Paderborn, Bahnhofstraße, Einbruch in Arztpraxis, In der Zeit von Samstagmittag, 13 Uhr bis Sonntagnachmittag, 14:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Bahnhofstraße in Paderborn ein. Sie schlugen ein Fenster im ersten Obergeschoss ein und gelangten durch dieses in die Räumlichkeiten. In der Praxis durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen an der Tatörtlichkeit beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05251 306-0 an die Polizei zu wenden.

