Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Raubüberfall +++ Autodiebe schlagen zu +++ Verkehrskontrolle endet im Widerstand +++ rabiater Ladendieb +++ Einbruchsversuch in Friseurgeschäft

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Raub an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 06:20 Uhr

(oze)Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochmorgen mit Gewalt einer Frau in Wiesbaden den Rucksack zu stehlen und scheiterten aufgrund deren Gegenwehr.

Die 39-jährige Wiesbadenerin stand an einer Bushaltestelle in der Friedrichstraße, als sich ihr ein Mann von vorne näherte und sie unvermittelt am Hals packte. Gleichzeitig trat ein weiterer Mann von hinten an sie heran und versuchte ihr den Rucksack vom Rücken zu reißen. Allerdings rechneten die Männer wohl nicht mit der Gegenwehr ihres vermeintlichen Opfers, welche die beiden in die Flucht schlagen konnte. Die Räuber liefen unerkannt in Richtung der Schwalbacher Straße. Die beiden Männer sollen zwischen 1,70 m und 1,80 m groß sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Insgesamt waren sie dunkel gekleidet, wovon einer eine Kappe getragen haben soll. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Diebstahl eines hochwertigen SUV,

Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstraße, Dienstag, 19.03.2024, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 07:00 Uhr

(oze)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde in Wiesbaden-Sonnenberg ein hochwertgier SUV auf unbekannte Art und Weise gestohlen.

Der Besitzer eines Land Rover parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr in der Korianderstraße. Als er am Mittwoch gegen 07:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Wie die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug entwendeten, ist bis dato unbekannt. Bei dem gestohlenen Fahrzeugtyp handelt es sich um einen Range Rover Sport im Wert von über 85.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen WI-TD 164 an dem Fahrzeug angebracht. Bei sachdienlichen Hinweisen können Sie sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

3. Verkehrskontrolle endet in Widerstand, Wiesbaden, Willy-Brandt-Allee, Mittwoch, 20.03.2024, 21:14 Uhr

(oze)Eine größere Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Wiesbaden führte nicht nur zu 18 Verstößen, sondern auch zu einer Festnahme mit anschließendem Widerstand.

Die Wiesbadener Polizei führte am gestrigen Abend eine Verkehrskontrolle in der Saarstraße durch und kontrollierte dabei 46 PKW, 66 Personen und vier Motorräder. Insgesamt wurden hierbei 18 Verstöße festgestellt. Einer der kontrollierten Fahrzeugführer besaß keine gültige Fahrerlaubnis und musste seinen Weg zu Fuß weitergehen. Während der Kontrolle fiel weiterhin ein E-Scooter auf, der mit einer auffälligen Fahrweise in Richtung der Kontrollstelle fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer alkoholisiert wirkte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem wurde bei ihm Marihuana aufgefunden. Aufgrund dessen musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle für eine Blutentnahme begleiten. Dort angekommen wurde er dann zunehmend aggressiver und griff letztlich die Beamten mit Tritten an. Außerdem beleidigte er die Polizisten fortwährend. Nach Abschluss der Blutentnahme wurde er zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

4. Räuberischer Diebstahl,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 16:20 Uhr

(oze)Ein Dieb versuchte am Mittwoch in der Wiesbadener Bahnstraße sich sein Diebesgut mit Gewalt zu erwehren.

Der Langfinger hatte in einem Lebensmittelmarkt ein paar alkoholische Getränke in einem Wert von etwa 60 Euro in seine Tasche gesteckt. Dies fiel einem Kassierer auf und er sprach den Dieb an. Bei der darauffolgenden Flucht konnte er aber von diesem eingeholt werden. Der Spirituosendieb ging nun in den Angriff über und versuchte den Kassierer zu schlagen. Der Kassierer konnte jedoch den Täter trotz massiver Gegenwehr solange festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

5. Versuchter Einbruch in Friseursalon,

Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 07:51 Uhr

(oze)Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochmorgen in ein Friseurgeschäft in Wiesbaden einzubrechen, scheiterten jedoch.

Die Einbrecher versuchten in der Rheinstraße die Fensterscheibe des Friseurgeschäfts aufzuhebeln. Jedoch konnte die Scheibe dem Einbruchsversuch standhalten. Die Täter sahen daraufhin von weiteren Versuchen in das Geschäft zu gelangen ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Einbruchsversuch wurde am Mittwochmorgen um 07.51 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell