POL-WI: Zwei Übergriffe binnen einer Stunde +++ Fenster hält Einbruchsversuch Stand +++ Gegenstände aus Pkw entwendet +++

1. Zwei Übergriffe binnen einer Stunde,

Wiesbaden, Moritzstraße und Adolfsallee, Mittwoch, 20.03.2024, 00.30 Uhr und 01.30 Uhr

(mb)Binnen einer Stunde traf ein Täter gleich zweimal in Wiesbaden auf seine Opfer und griff diese an.

Eine 20-Jährige wurde zunächst um 00.30 Uhr in der Moritzstraße von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen, als sie auf dem Beifahrersitz eines Pkw saß und auf ihren Freund wartete. Als kurz darauf der 21-jährige Freund der Dame hinzukam, entwickelte sich zwischen den beiden schnell ein Streitgespräch, das anschließend körperlich eskalierte. Der Täter nahm einen Stuhl eines nahegelegenen Kiosks und ging auf den 21-Jährigen zu, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Als die junge Frau aus dem Auto stieg, um den Streit zu schlichten, griff der Täter zu einem mitgeführten Pfefferspray und sprühte es auf seine Opfer. Zudem stieß er die Frau auf den Boden und warf eine vorgefundene Eisenstange nach ihr, die allerdings ihr Ziel verfehlte. Nun ließ der Täter von den beiden ab. Nachdem das Paar ihre Gesichter abgespült und das Fahrzeug abgestellt hatte, trafen die beiden auf dem Nachhauseweg in der Adolfsallee erneut den Täter. Diesmal brachte er den 21-Jährigen zu Boden und schlug und trat nach ihm. Als die junge Frau um Hilfe rief, flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Rheinstraße. Die beiden wurden durch die Attacken leicht verletzt. Der Angreifer wird als etwa 25 Jahre, ca. 1,75 m groß und mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2140 um Hinweise auf den Angreifer.

2. Einbruchsversuch in Gaststätte,

Wiesbaden-Westend, Goebenstraße, Montag, 18.03.2024, 22.00 Uhr bis Dienstag, 19.03.2024, 16.00 Uhr

(mb)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag versuchten Einbrecher vergeblich in eine Gaststätte in Wiesbaden einzubrechen.

Die unbekannten Täter begaben sich zu einer Gaststätte in der Goebenstraße und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an einem der Fenster zu schaffen. Da dieses jedoch Stand hielt, gelang es den Tätern nicht, in die Gaststätte einzudringen. Letztlich ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

3. Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Friedrich-Naumann-Straße, Dienstag, 19.03.2024, 04:12 Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag hat ein Langfinger in Wiesbaden mehrere Gegenstände aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen.

Im Schutze der Dunkelheit näherte sich der Unbekannte dem in der Friedrich-Naumann-Straße geparkten und unverschlossenen KIA Sportage und öffnete diesen. Aus dem Fahrzeuginneren nahm er unter anderem eine schwarze Adidas-Sporttasche samt Inhalt sowie Apple Air Pads an sich und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut im Gesamtwert von knapp 650 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge war der Täter 30 bis 50 Jahre, schlank, hatte kurze dunkle Haare mit einer lichten Stelle auf dem Kopf und einen kurzen dunklen Bart. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Kapuze und heller Hose. Das 5. Polizeirevier ermittelt in diesem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2540.

