Polizei Paderborn

POL-PB: 1 schwer verletzter Taxifahrer und 2 mal Totalschaden nach Wendemanöver

Paderborn-Mönkeloh (ots)

(hajos) Am Samstagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Elsen mit seinem BMW von Nordborchen kommend die Paderborner Straße. An der Kreuzung Borchener Straße / Pamplonastraße bog der Elsener nach rechts in Richtung Paderborn ab. Auf dem Beschleunigungsstreifen überlegte er es sich vermutlich anders und leitete ein Wendemanöver ein. Dadurch kam es dann zu einer Kollision mit einem Taxi, welches auf der Borchener Straße ebenfalls in Richtung Paderborn unterwegs war. Dabei erlitt der 24-jährige Taxifahrer eine Beinfraktur und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Paderborner Krankenhaus versorgt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, der insgesamt auf ca. 20.000,-- EUR geschätzt wird. Die Unfallstelle wurde für etwas mehr als 1 Stunde für den übrigen Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell