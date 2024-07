POL-PB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen-Zeugen gesucht

Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 25.07., kam es am Abend bei zwei Einsätzen zu Widerständen gegenüber Polizeibeamten. Gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Körperverletzung im Bereich der ersten Empore Marien-/Königstraße in Paderborn alarmiert. Zeugen hatten einen Mann dabei beobachtet, wie dieser eine Frau mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte. Die Beamten trafen die beiden an und trennten den ...

mehr