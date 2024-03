Polizei Düren

POL-DN: Fette Beute geangelt?

Düren (ots)

Von Mittwoch (28.02.2024) auf Donnerstag (29.02.2024) verschafften sich Einbrecher Zugang zu den Lagerräumen eines Geschäfts für Angelzubehör.

Das Lager des Geschäfts befindet sich in einem Reihenhaus in der Steinbißstraße. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, vermutlich über ein Nachbargrundstück Zugang zum Tatobjekt. Dann brachen sie gewaltsam in die Langerräume ein. Zu Art und Umfang des Diebesguts konnte der Geschädigte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben machen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in der Steinbißstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell