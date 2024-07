Polizei Paderborn

POL-PB: Sexueller Übergriff Anfang Mai: Polizei fahndet mit Fotos nach dem Täter

Paderborn (ots)

(md) Nach einem sexuellen Übergriff nach einer Busfahrt am Samstag, 11.05. zwischen 4.50 Uhr und 5.00 Uhr sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach dem Täter.

Der Gesuchte sprach zur Tatzeit am Westerntor in Paderborn an einer dortigen Bushaltestelle eine Frau an. Beide nutzten die Buslinie 2 Richtung Nordbahnhof, wo die Geschädigte ausstieg, um den Weg nach Hause zu Fuß fortzusetzen. Der männliche Tatverdächtige folgte der Frau, die diesen darauf ansprach. Der Tatverdächtige fasste ihr daraufhin unvermittelt an die Brust und versuchte, sie von der Straße zu ziehen. Die Geschädigte begann laut zu schreien, worauf der Mann flüchtete. Fotos hat die Polizei im Fahndungsportal eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/137890

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise geben und/oder kennt den Mann? Hinweise bitte unter der Nummer 05251 306-0 an die Polizei Paderborn.

