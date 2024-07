Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Industriegebiet Heid zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Gegen 10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer von einem Betriebsgelände und übersah offenbar den von links kommenden Mercedes-Fahrer. Der 71-jährige Pkw-Fahrer und seine 67-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. /al

