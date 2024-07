Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Platzverweis missachtet und Widerstand geleistet

Baden-Baden (ots)

Strafrechtliche Konsequenzen und die Ingewahrsamnahme eines 37-Jährigen sind die Folge seines Verhaltens und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Montagabend. Nachdem sich mehrere Anwesende gegen 18:50 Uhr in einer Parkanlage in der Rheinstraße durch das aufdringliche Verhalten des Mannes belästigt fühlten, erteilten Beamte des Polizeireviers Baden-Baden dem 37-Jährigen nach einer Kontrolle einen Platzverweis. Weil er diesen mehrfach missachtete, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Trotz enormer Gegenwehr des Störenfrieds musste er die Ordnungshüter schlussendlich auf die Polizeidienststelle begleiten. Verletzt wurde niemand.

/ma

