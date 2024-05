LPI-NDH: Brand in Papiercontainer

Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend wurde durch Unbekannte ein Pkw, der in der Straße Schlotheimer Ring abgestellt war, beschädigt. Augenscheinlich wurde ein Gegenstand auf das Auto geworfen, wodurch ein Sachschaden an Frontscheibe und Motorhaube entstand. Die Tat ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen ...

