Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Dieb erbeutet Bargeld

Rötgesbüttel (ots)

Am Anfang der vergangenen Woche berichtete die Polizei Gifhorn über einen Diebstahl aus einem verschlossenem Pkw. Dieser war auf dem Parkplatz des Mühlenmuseums in Gifhorn abgestellt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5752314). In Rötgesbüttel kam es am vergangenen Wochenende zu ähnlichen Vorfällen. In der Nacht auf den Samstag betrat eine bislang unbekannte Person ein Grundstück an der Straße "Am Eikhof" und begab sich zielgerichtet zum Carport. Dort versuchte sie die Türen des abgestellten Autos zu öffnen. Da dies misslang verließ die Person das Grundstück wieder. Auf unverschlossene Pkw traf vermutlich dieselbe Person jedoch auf zwei Grundstücken an der Straße "Alte Heerstraße". Aus einem Fahrzeug wurde Bargeld und eine EC-Karte entwendet, das andere Fahrzeug wurde auf Wertgegenstände durchsucht, entwendet wurde hier nichts.

Die von den jeweiligen Eigentümern informierte Polizei leitete in allen Fällen ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrrädern sowie Pkw nimmt die Polizei Meine unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegen.

Die Polizei rät, einen Pkw nach dem Verlassen immer zu verschließen und den Schließzustand auch zu überprüfen. Dies gilt für das Parken in der heimischen Garage oder dem Carport sowie für das Parken an fremden Orten. Wertsachen sollten niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden. Auch leere Taschen oder vermeintlich alte Kleidung können für Täter einen Anreiz zum Diebstahl darstellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell