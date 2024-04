Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Gifhorn (ots)

Am Ende der vergangenen Woche brachen bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in Gifhorn ein, die Polizei sucht Zeugen. Am 12.04.2024, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr, begaben sich die Täter auf ein Grundstück am Heideweg in Gifhorn. Dort gelangten sie in den rückwärtigen Wintergarten und versuchten dort die Zugangstür zum Inneren aufzuhebeln. Als die misslang hebelten sie ein danebenliegendes Fenster auf. Nach dem Durchsuchen sämtlicher Räumlichkeiten entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld in einem vierstelligen Gesamtwert.

Anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht zu diesem Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell