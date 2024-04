Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl von zwei Transportern

Isenbüttel (ots)

Am Samstagmorgen wurden die Diebstähle von 2 Firmenfahrzeugen aus dem Bereich des Gewerbegebietes Isenbüttel mitgeteilt. Es wurden in der vorherigen Nacht von einem Firmengrundstück aus der Gewerbestraße ein Ford Transit Courier in weiß entwendet. Von einem danebenliegenden Grundstück einer Baufirma wurde ein weißer Mercedes Benz Sprinter ebenfalls in weiß aus einer Werkhalle entwendet. In diesen wurden zuvor noch eine Putzmaschine, ein Satz Autoreifen sowie Werkzeug eingeladen. Hinweise auf die möglichen Täter werden von der Polizei Gifhorn, Telefon 05371/ 980-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell