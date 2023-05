Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit nicht unerheblichem Schaden in Bad Zwischenahn+++

Auf dem Parkplatz zwischen der sog. Skateranlage und dem Jugendzentrum in der Pastor-Schulze-Straße Bad Zwischenahn ist es am Mittwoch, dem 10.05.2023, zwischen ca. 11:35 Uhr bis 17:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort zur Tatzeit abgestellter weinroter Kleinwagen Mitsubishi wurde vermutlich beim Ausparken von einem anderen Kraftfahrzeug im Bereich des linken Fahrzeughecks so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt aufgrund des teilweise abgerissenen Stoßfängers nicht mehr möglich war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115. (603196)

