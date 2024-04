Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfallflucht

Calberlah und Fallersleben (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Wolfsburg in Calberlah von der Hauptstraße ab. Sie stieß dabei mit ihrem VW Polo gegen einen in einer Parkbucht geparkten Pkw. Dieser wurde auf der gesamten Fahrerseite beschädigt. Nachdem Zusammenstoß fuhr die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug weiter Richtung Fallersleben. Während er Fahrt verlor sie auf der L 321 einige Fahrzeugteile. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin sah in der Dunkelheit die Trümmerteile zu spät und stieß mit diesen zusammen. Ihr Pkw wurde dabei beschädigt. Im Bereich der Westrampe in Fallersleben hielt die Polofahrerin an. Mittlerweile fuhr ihr Pkw mit einem Vorderrad nur noch auf der Felge. Bei der Unfallaufnahme wurde von den Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell