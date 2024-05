Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heizlüfter aus Gartenhaus entwendet

Schlotheim (ots)

Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in der Straße des Friedens ein. Der oder die Diebe durchsuchten die Räume des Gartenhauses. Sie erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge einen Heizlüfter im Wert von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0117771

