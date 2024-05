Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher dringen in Geschäftsgebäude ein - Zeugen gesucht

Wolkramshausen (ots)

In der vergangenen Nacht löste gegen 2.30 Uhr in einem Geschäftsgebäude im Schleifweg der Einbruchsalarm aus. Wie sich herausstellte, hatten sich Unbekannte Zutritt auf den Dachboden des Gebäudes verschafft und dort die Zwischendecke zu einem Kindergarten und einer Bankfiliale, die sich in dem Objekt befinden, beschädigt. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Ersten Ermittlungen zufolge machten der oder die Täter keine Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Wer ist auf den Einbruch aufmerksam geworden? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0117145

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell