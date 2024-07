POL-OG: Biberach - Unter Alkoholeinfluss

Haslach (ots) - Am Montag kurz nach 18 Uhr kam es in der Sägerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Busfahrer die Sägerstraße und musste an deren Ende verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender 31-jähriger Dacia-Lenker bemerkte dies mutmaßlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr dem Regionalbus in der Folge hinten auf. Es entstand ...

