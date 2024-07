Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Ladendiebstahl

Offenburg (ots)

Einen vermutlich gewerbsmäßigen Ladendieb konnten am Samstagnachmittag, in einem Drogeriemarkt in der Offenburger Innenstadt, zwei Mitarbeiter des Marktes "auf frischer Tat" festhalten. Der 34 jährige Mann aus Marokko soll zehn hochwertige Parfums in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt und dann versucht haben, durch den Hinterausgang den Markt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde der sich aggressiv verhaltene Mann von zwei Mitarbeitern des Marktes, mit Hilfe weiterer Passanten, festgehalten und einer alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg übergeben. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten neben den Parfums unter anderem drei neuwertige Smartphones und eine Digitalkamera aufgefunden werden. Im Rahmen der weiterführenden Maßnahmen auf dem Polizeirevier in Offenburg wurden die eingesetzten Beamten fortlaufend von dem 34-Jährigen beleidigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde die Festnahme des Tatverdächtigen zur Prüfung der Haftfrage und die Beschlagnahme der aufgefundenen Gegenstände angeordnet. Nachdem die Staatsanwaltschaft Offenburg einen Haftbefehl wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls beantragte, wurde der Mann am Sonntag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert./vo

