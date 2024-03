Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich mehrfach polizeilich Gesuchter entwendet Rucksack und wird kurz darauf mit Teilen des Diebesgutes gestellt

Dessau, Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 10. März 2024 vergaß gegen 09:15 Uhr eine 35-jährige Reisende ihren schwarzen Rucksack auf dem Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofes Dessau. Ein bis zu diesem Zeitpunkt Unbekannter nutzte diese Situation aus, nahm das Gepäckstück an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung. In jenem Rucksack befand sich unter anderem Bargeld in Höhe von 370 Euro, ein I-Phone samt Ladekabel, Airpods sowie der ukrainische Reisepass und die Aufenthaltserlaubnis der Geschädigten. Die Frau erstatte bei der Bundespolizei in Dessau Anzeige und konnte ihr Mobiltelefon im Bereich des Hauptbahnhofes Halle (Saale) orten. Entsprechend informierten die Bundespolizisten in Dessau ihre Kollegen in Halle (Saale). Gegen 13:35 Uhr stellten diese einen 28-Jährigen schlafend in einem nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereich des Hauptbahnhofes fest. Bei der sich anschließenden Kontrolle konnte der aus der Slowakei Stammende keine Identitätspapiere vorweisen. Demnach durchsuchte ein Beamter den Mann nach Ausweisdokumenten. Papiere wurden nicht festgestellt, jedoch ein I-Phone, die Kopfhörer und 215 Euro, welches der Geschädigten unter anderem aufgrund der Ortung zweifelsfrei zugeordnet werden konnten. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf die nahegelegene Dienststelle gebracht. Das aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt. Beim Abgleich seiner ermittelten personenbezogenen Daten im Fahndungssystem der Polizei wurde zudem bekannt, dass die Staatsanwaltschaften Cottbus, Berlin und Traunstein den aktuellen Aufenthaltstort des Mannes wegen diverser Delikte ersuchten. Des Weiteren besteht gegen ihn ein gültiges Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle (Saale). Der 28-Jährige erhält Strafanzeigen wegen Diebstahls und Hausfriedenbruchs. Die ausschreibenden Behörden wurden über den aktuellen Aufenthaltsort entsprechend unterrichtet. In diesem Zusammenhang appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen, nicht stehen zu lassen und immer ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Diebstahl, wie in diesem Fall, kann ein herrenloses Gepäckstück auch zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

