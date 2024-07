Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Geldautomat beschädigt, Zeugen gesucht

Rust (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bisher Unbekannte einen Geldautomaten im Rheinweg aufzubrechen, was Ihnen jedoch nicht gelungen ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Einbrecher kurz nach 2 Uhr zunächst eine Tür, die zum Automaten führt, überwunden und anschließend versucht den Servicekasten aufzuhebeln. Nach diesem erfolglosen Versuch den Automaten zu öffnen verließen die bislang unbekannten Täter die Örtlichkeit wieder. Die Beschädigungen wurden später festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Beamten des Polizeipostens Rust haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07822 78933-0 zu melden. /st

