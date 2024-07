Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugenaufruf nach Einbruch

Gaggenau (ots)

Nachdem am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten eines Baumarktes in der Luisenstraße eingebrochen wurde, sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen verschafften Unbekannte sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten Werkzeuge und Haushaltswaren. Darüber hinaus wurden mehrere Büros offenbar nach Wertsachen durchsucht. Während der am Gebäude entstandene Schaden noch nicht beziffert werden kann, schätzen die Beamten die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens auf mehrere tausend Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 98870 bei der Polizei zu melden.

/ma

