POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz in Dillingen - Person festgenommen

Augsburg (ots) - Autobahn 8 / AS Augsburg West / FR Stuttgart - Am gestrigen Donnerstag (24.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Gegen 07.30 Uhr staute es sich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart vor der Anschlussstelle Augsburg West aufgrund des Berufsverkehrs. Dies bemerkte ein 64-jähriger Autofahrer offenbar zu spät ...

