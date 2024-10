POL Schwaben Nord: Polizeifahndung nach Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (26.10.2024) kontrollierte die Polizei einen alkoholisierten 36-jährigen Mann mit seinem Auto in der Neuburger Straße. Gegen 04.00 Uhr ergab ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. Kriegshaber - Am Samstag ...

mehr