POL-SU: Einbruch in Kirche und gegenüberliegenden Kindergarten - Täter entkommen ohne Beute

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (17. Oktober) meldete ein Erzieher aus der Kindertagesstätte in der Viktoriastraße in Troisdorf gegen 08.30 Uhr einen Einbruch.

In der Nacht waren die Täter auf unbekannte Weise in den eingezäunten Kindergarten gelangt und hatten die Tür zu den Büros im Obergeschoss aufgehebelt. Obwohl sie dort Wertgegenstände wie Geldkassetten fanden, ließen sie diese aus unerklärlichen Gründen zurück. Möglicherweise wurden sie gestört oder fühlten sich entdeckt und verließen das Gebäude auf unklare Weise.

Nachdem die Beamten den Einbruch in der Kindertagesstätte aufgenommen hatten, meldete sich der Küster der gegenüberliegenden Johanneskirche. Ihm war aufgefallen, dass eine seitliche Tür zum Kirchenschiff offenstand. Die Seitentür, die zur Wilhelmstraße gelegen ist, war aufgehebelt worden. In der Kirche hatten sich die Einbrecher in der Küche an einem kleinen Möbeltresor zu schaffen gemacht, diesen jedoch nicht aufbekommen. Ohne Beute musste sie abziehen.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Mittwochabend (16. Oktober), 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen (18. Oktober), 08.15 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Viktoriastraße gemacht haben. Hinweise an die 02241 541-3221. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell