Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Holtum - Einbrecher festgenommen

Werl (ots)

Am 20. Oktober, gegen 9 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruchsdelikt in die Straße "In der Boke" gerufen. Bereits am Vortag war es zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus gekommen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster war der Täter in das Haus eingestiegen und entwendete diverse Wertgegenstände, unter anderem eine Uhr, Schlüssel und Getränke. Als die Beamten nun erneut an der Anschrift eintrafen, bestand der Verdacht, dass sich der Täter möglicherweise noch im Nahbereich des Tatortes aufhalten könnte. Bei einer Durchsuchung des Grundstückes konnten die Beamten einen Tatverdächtigen auffinden, der sich in einem Taubenschlag versteckte. Bei ihm konnte sowohl Diebesgut aus dem Einfamilienhaus aufgefunden werden als auch weitere Gegenstände, Bargeld und Betäubungsmittel. Ob der bei ihm aufgefundene Schmuck, Schlüssel und Bargeld aus weiteren Delikten stammen, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Der 29-Jährige Deutsche, ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell