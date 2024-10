Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Riegel vor! Sicher ist sicherer.

Kreis Soest (ots)

Auch in diesem Jahr führt die Polizei NRW wieder die landesweite Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer." durch. Im Rahmen der Kampagne beteiligt sich auch die Polizei im Kreis Soest wieder mit einigen Aktionen rund um das Thema Einbruchschutz. Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention werden an Infoständen zum Thema Einbruchschutz an folgenden Terminen beraten:

- 23.10.2024, Infostand Lippstadt, Rathausstraße, 10:00 - 12:00 Uhr - 25.10.2024, Infostand Werl, Marktplatz, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr - 28.10.2024, Infostand Soest, Marktplatz, 10:00 - 12:00 Uhr

Weitere Informationen zur Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." sind hier zu finden: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

